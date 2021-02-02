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В общественном транспорте Казани выявили 386 пассажиров без масок

В Казани в общественном транспорте за рейд выявили 386 пассажиров без масок. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что проверки проводились в автобусах, трамваях, троллейбусах и на станциях метро – всего на 18 контрольных точках. Все пассажиры без масок надели средства индивидуальной защиты после замечания.

«Проверку проводили сотрудники Комитета по транспорту Казани, контрольно-ревизорская служба МКУ “Организатор пассажирских перевозок”, контрольно-ревизорские службы транспортных предприятий», — отметили в мэрии.

"Ъ-Казань"


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