В общественном транспорте Казани выявили 386 пассажиров без масок

В Казани в общественном транспорте за рейд выявили 386 пассажиров без масок. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что проверки проводились в автобусах, трамваях, троллейбусах и на станциях метро – всего на 18 контрольных точках. Все пассажиры без масок надели средства индивидуальной защиты после замечания.

«Проверку проводили сотрудники Комитета по транспорту Казани, контрольно-ревизорская служба МКУ “Организатор пассажирских перевозок”, контрольно-ревизорские службы транспортных предприятий», — отметили в мэрии.

"Ъ-Казань"