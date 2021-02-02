02 февраля, вторник
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Toyota привезла в Россию Corolla и C-HR в версии GR Sport

Компания Toyota привезла на российский рынок седан Corolla и кроссовер C-HR в версии GR Sport.

Corolla GR Sport получила новые 17-дюймовые черно-серебристые колесные диски, затемненную оптику, черные элементы экстерьера, спортивные сиденья и отделку салона с красной прострочкой. Седан доступен только со 122-сильным атмосферным 1,6-литровым мотором и вариатором.

С-HR GR Sport отличается от других версий кроссовера аналогичным Corolla GR Sport оснащением. При этом модель в «спортивной» версии может быть только переднеприводной со 148-сильным 2-литровым атмосферным мотором и вариатором.

Стоимость Toyota Corolla GR Sport составит от 1,7 млн руб., а Toyota С-HR GR Sport будет стоить минимум 2,1 млн руб., причем седан будет доступен только у 17 дилеров в России, а кроссовер — лишь в 8 автосалонах.

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