Минсельхоз Алтайского края: аграрии инвестировали в технику в 2020 году рекордные 10,5 млрд рублей

В Алтайском крае сельхозтоваропроизводители в 2020 году инвестировали в техническое перевооружение 10,5 млрд руб., что на 3 млрд руб. больше, чем в 2019 году. Вложения стали рекордными за весь период переоснащения отрасли, сообщило министерство сельского хозяйства региона.

В 2019 году аграрии закупили оборудование на 7,5 млрд руб., в 2017 году — на 7,4 млрд руб.

За прошлый год приобретено 408 тракторов, 113 единиц посевной оборудования, 227 зерноуборочных и 24 кормоуборочных комбайнов и прочая техника.

Екатерина Лукашевич