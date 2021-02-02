Обвиняемого в истязаниях детей мужчину арестовали в Омске

Центральный райсуд Омска заключил под стражу на два месяца (до 30 марта) мужчину, которого обвиняют в истязании детей (пп. «а, г, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурор в своем заключении подчеркнул, что фигурант дела проживает совместно с потерпевшими, поэтому может оказать на них давление. Суд согласился. Прокуратура области по указанию заместителя Генерального прокурора РФ проводит проверку для оценки работы «органов системы профилактики в части полноты и своевременности принимаемых мер, направленных на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними», отмечает ведомство.

Ранее в интернете была опубликована видеозапись, на которой видно, как 45-летний подозреваемый с силой кидает пятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку на пол. Как установили следователи, запись сделала их мать. Мужчину задержали. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила на своей странице в Instagram, что следит за ситуацией. «С регионом находимся на связи»,— написала она.

Екатерина Лукашевич