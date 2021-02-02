Дорогие родители

В 11 муниципальных образованиях Ярославской области с февраля этого года увеличилась родительская плата за детский сад. По данным регионального департамента образования, суммы повышения в разных городах и районах отличаются друг от друга. В среднем рост составит 5–6 руб. в день. Специалисты говорят, что повышение вызвано в первую очередь ростом стоимости продуктов питания. В департаменте образования отметили, что для определенных категорий граждан установлены льготы по оплате пребывания детей в дошкольных учреждениях.

В большинстве районов Ярославской области с февраля 2021 года произойдет повышение родительской платы за детский сад. В региональном департаменте образования отметили, что решение о стоимости посещения детских дошкольных учреждений находится в компетенции местных органов власти.

Самое значительное увеличение цены произошло в Тутаевском районе, где она вырастет на 15%. В некоторых городах и муниципальных районах в этом году решили не повышать плату за детсад. В частности, она не изменится в городах Ярославле и Переславле-Залесском, а также в Ростовском, Ярославском, Борисоглебском, Некрасовском, Гаврилов-Ямском и Любимском районах

По данным департамента образования, в среднем за 12-часовое пребывание ребенка в детском дошкольном учреждении плата вырастет на 5–6 руб. в день. Чиновники объясняют повышение цены динамикой базовой инфляции.

В городе Рыбинске плата за посещение детского сада увеличится на 9% по отношению к уровню 2020 года. В городском департаменте образования Рыбинска объяснили повышение размера платы за детский сад ростом цен на продукты питания, которые стали дороже в среднем на 8%.

«Расчет на продуктовый набор сделан по средним ценам на продукты в городе по результатам мониторинга. Дети находятся целый день в саду, должны питаться полноценно. Остальные средства направляются на инвентарь, моющие средства и средства гигиены»,— отметила директор городского департамента образования Римма Брядовая.

В Тутаевском районе плата за детский сад увеличилась почти на 15%. За 12-часовое пребывание в садике теперь нужно будет платить не 122 руб., а 140 руб. В районном департаменте образования "Ъ-Ярославль" сообщили, что из этой суммы 134 руб. пойдет на продукты и 6 руб.— на хозяйственно-бытовые расходы. За девятичасовой день сумма составит 113 руб. В департаменте пояснили, что увеличение стоимости родительской платы влечет за собой и увеличение компенсационных выплат.

«Льготы для родителей остаются неизменными. От родительской платы на 50% освобождаются родители, имеющие трех и более детей. Такая же льгота установлена для семей, в которых один из родителей является инвалидом первой или второй группы. На 100% освобождаются от оплаты детсада родители детей с инвалидностью и с туберкулезной интоксикацией. Помимо этого, на 100% освобождаются от платы законные представители детей-сирот. Компенсационные выплаты остаются без изменений. Родителям вернется 20%, если в семье один ребенок, 50%, если в семье двое детей и 70% получат семьи с тремя детьми»,— рассказала директор департамента образования Тутаевского муниципального района Оксана Чеканова.

В Ярославле плата за детсад останется прежней. Последний раз стоимость здесь менялась в январе 2020 года. На данный момент в Ярославле плата за детсад установлена в размере 156 руб. в день.

«Увеличение платы за детсад год назад было связанно с повышением в 2020 году стоимости питания в детских садах и повышением размера заработной платы работников, на оплату труда которых также направляются средства из родительской платы»,— пояснили "Ъ-Ярославль" в департаменте образования Ярославля.

Повышения платы за детсад не будет и в Переславле-Залесском. Там сумма оплаты за один день составляет 123 руб. для детсадов, находящихся в городе, и 107 руб. для учреждений, расположенных в сельской местности. Разница в стоимости возникла в 2019 году после объединения города и района в общее муниципальное образование, сообщили пресс-службе администрации Переславля-Залесского.

По словам директора департамента образования Ярославля Ирины Лободы, на основании закона «Об образовании» родительская плата вносится за присмотр и уход за детьми.

«Это означает, что средства расходуются на питание и хозяйственно-бытовое обслуживание. Повышение размера родительской платы в некоторых районах вызвано не только необходимостью поддерживать хороший уровень питания детей, но и увеличением расходов на соблюдение санитарных профилактических мер. Отмечу, что существующий средний размер родительской платы, даже после повышения, существенно меньше максимального, установленного на территории региона»,— отметила госпожа Лобода.

В департаменте отметили, что малоимущие и многодетные семьи могут воспользоваться мерами адресной поддержки. Социальным кодексом региона установлена компенсация части родительской платы. Компенсацию можно получить, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Для многодетных семей компенсация предусмотрена независимо от размера среднедушевого дохода.

Мария Иванова