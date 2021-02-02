Суд арестовал министра строительства Башкирии до 1 апреля

Кировский райсуд Уфы по ходатайству следователя на два месяца арестовал министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева. Он пробудет под стражей до 1 апреля.

Судья Роза Булатова согласилась с доводами о том, что чиновник имеет возможность скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей по уголовному делу.

Рамзиль Кучарбаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. В то время господин Кучарбаев возглавлял Управление капитального строительства республики, которое выступало госзаказчиком строительства объекта.

Подрядчиком на торгах было выбрано уфимское ООО "А-строй", которому было перечислено, в общей сложности, около 95 млн руб. из бюджета Башкирии. Очистные сооружения до сих пор работать не начали.

Влада Шипилова