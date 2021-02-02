Региональный «мусорный» оператор ищет аудитора

ПКГУП «Теплоэнерго» объявило конкурс на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Информация размещена на сайте госзакупок.

Как сообщается в техническом задании, предприятию требуется проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, аудита достоверности промежуточного бухгалтерского баланса за 2021 год. Максимальная цена контракта определена в 241,6 тыс. руб. Заявки участников рассмотрят 2 марта.

ПКГУП «Теплоэнерго» стало региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в конце 2018 года. Компания координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона. В конце 2020 года краевое заксобрание одобрило приватизацию «Теплоэнерго». ПКГУП будет преобразовано в акционерное общество с участием правительства Пермского края.