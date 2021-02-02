Шесть клининговых компаний подозревают в сговоре

Ленинградское УФАС подозревает шесть клининговых компаний в сговоре. Как сообщает пресс-служба управления, подозрительные действия «ООО «Континент», ООО «Олимп-сити» ООО «Империя», ООО «Грандтаун», ООО «Ангелы Чистоты», ООО «Питер услуги» стали причиной для возбуждения дела о недобросовестной конкуренции.

Ведомство проверило 30 закупочных процедур, которые проводились в период с 2017 по 2019 годы, с участием этих компаний. Общая сумма аукционов составила почти 137 млн рублей. Контракты с клинерами заключили с незначительным снижением цены, на 135,6 млн рублей. При этом в аукционах с другими участниками снижение могло составлять более 37%.

Для оформления заявок указанные клининговые компании использовали одну техническую инфраструктуру.

В Ленинградское УФАС поступили материалы из Управления МВД по Калининскому району Петербурга с сведениями о наличии родственных связей между указанными фирмами.