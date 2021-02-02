Юрий Осипенко назначен омбудсменом по правам предпринимателей содержащихся под стражей

Новочеркасский предприниматель Юрий Осипенко назначен омбудсменом по правам предпринимателей содержащихся в колонии и СИЗО. Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. Ранее этот пост занимал предприниматель Александр Хуруджи.

В 2018 году господин Осипенко был назначен общественным омбудсменом по защите прав осужденных предпринимателей, отбывающих наказание непосредственно в колониях. Теперь его полномочия расширены. Осипенко объединились два прежде разрозненных направления общественной защиты. «Когда суд признавал виновным, человека и решение вступало в силу, я занимался вопросами соблюдения его прав в колонии, помощью в получении условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Теперь заниматься судьбой арестованного предпринимателя буду и на более раннем этапе»,— сказал Юрий Осипенко, его слова приводятся в сообщении.

Юрий Осипенко — новочеркасский предприниматель, основатель группы компаний «Церс», которая с 2000 года производит в России светодиодное оборудование под запатентованной маркой ZERS, а также занимается архитектурным и уличным освещением. В июне 2010 года Осипенко был арестован по подозрению в участии в деятельности кредитного кооператива «Инвестор-98», который признали финансовой пирамидой. В сентябре 2016 года Новочеркасский городской суд признал Юрия Осипенко виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы. Он вышел на свободу 22 августа 2018 года. Предприниматель отрицает свою причастность к хищениям, его защита подала жалобу в ЕСПЧ на незаконное уголовное преследование.

Наталья Шинкарева