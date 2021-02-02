Петербургские суды арестовали 195 участников акции в поддержку Алексея Навального

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем канале в Telegram опубликовала статистику решений по административным делам в отношении участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Она состоялась 31 января, по данным «ОВД-инфо» было задержано 1313 человек.

Суды успели рассмотреть 563 материала (поступило 651), по которым 195 человек были арестованы на сроки от суток до 15. Штрафов было выписано 353. Кроме того, девять материалов было возвращено их составителям, а шесть дел прекращены за отсутствием состава правонарушений. Поступление материалов продолжается.

Как сообщают правозащитники, в отделениях полиции продолжают находиться задержанные на акции, в том числе те, кто должен отправиться отбывать арест.

Например, замглавреда «Эха Москвы» в Петербурге Арсений Веснин сообщает о минимум 47 гражданах, которые остаются в отделениях в «неарестных» условиях — на стульях в залах без еды и воды. Лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский называет данный подход пыткой. «Напомню, это называется пыткой! Люди не могут спать. У них проблемы с едой и водой и лекарствами»,— пишет он в соцсетях.

Олег Дилимбетов