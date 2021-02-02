«Кургазак» нарастит объемы

АО Санаторий «Янган-Тау» весной текущего года запустит автоматическую линию розлива минеральной воды «Кургазак». Модернизация производства позволит в четыре раза нарастить объемы выпуска воды. Размер инвестиций в проект составил 55 млн руб.



По словам директора санатория Альфреда Акбашева, спрос на воду «Кургазак» растет. «Во время локдауна производство и реализация воды „Кургазак“ уменьшились, но уже летом мы почувствовали увеличение спроса, — рассказал господин Акбашев. — Поскольку мы не смогли удовлетворить все запросы, было принято решение закупить автоматическую линию».

Планируется, что новая линия заработает в марте 2021 года. С этого момента выпуск вырастет с нынешних 2 тыс. л до 8 тыс. л в час. «У сетей востребованность есть. Сейчас мы активно заключаем договоры с частными фирмами», — уточнил Альфред Акбашев.

На территории санатория также работает производство молочных продуктов и мясных полуфабрикатов под собственным брендом. «Спрос на качественные продукты остается. Во время локдауна в апреле и мае–июне 2020 года это нам очень помогло, мы смогли выплачивать заработную плату сотрудникам, — рассказал он. — Мы работаем над качеством и планируем расширять производство».