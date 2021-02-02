Жители Татарстана в 2020 году приобрели 13 люксовых машин

В Татарстане по итогам 2020 года были куплены 13 люксовых автомобилей. Республика заняла шестое место среди регионов РФ с самыми высокими объемами продаж таких машин. Об этом сообщает «Автoстат».

Отмечается, что всего в России в 2020 году объем рынка новых люксовых автомобилей составил 1,1 тыс. единиц, что на 15% меньше, чем годом ранее.

Лидером среди регионов РФ с самыми высокими объемами продаж люксовых машин стала Москва, где жители приобрели 628 единиц такого транспорта. Второе место заняло Подмосковье с 116 автомобилями. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (113 машин).

В топ-6 регионов помимо Татарстана вошли Краснодарский край и Свердловская область.

"Ъ-Казань"