Размер комфортного дохода нижегородцев для выплаты ипотеки снизился на 8,8%

Размер ежемесячного дохода семьи, который позволит комфортно выплачивать средний ипотечный кредит, в Нижегородской области составляет 58,3 тыс. руб. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй по данным на конец декабря 2020 года. За год размер рекомендованного дохода снизился в регионе на 8,8%.

Относительно комфортной в НБКИ считают ситуацию, когда ежемесячные платежи заемщика соотносятся к его месячным доходам на уровне 1/3.

В России в среднем рекомендованный доход для комфортного обслуживания ипотеки снизился на 0,5% по сравнению с уровнем прошлого года и составил 70,3 тыс. руб. Самый высокий рекомендованный доход фиксируют в Москве (149,8 тыс. руб.), Московской области (113,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (92,1 тыс. руб.), Приморском (82,9 тыс. руб.) и Хабаровском (80,1 тыс. руб.) краях. Наименьшие показатели отмечаются в Алтайском крае (47,7 тыс. руб.), Челябинской (49,4 тыс. руб.) и Кемеровской (51,4 тыс. руб.) областях и Пермском крае (51,7 тыс. руб.).

Анастасия Еремина