В Ярославле в ДТП с фурой пострадал водитель легкового автомобиля

В Кировском районе Ярославля произошло ДТП, в результате которого пострадал 40-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительным данным, ДТП случилось 1 февраля около 19:23 на Фабричном шоссе. Столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» под управлением 40-летнего мужчины и грузовик Scania, которым управлял 44–летний мужчина. В результате аварии пострадал владелец автомобиля «ВАЗ». Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в больницу.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скора медицинская помощь. Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

София Бастрыгина