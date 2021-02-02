Китайским учащимся запретили приносить в школу мобильные телефоны

Министерство образования КНР запретило учащимся начальных и средних школ приносить с собой в школу мобильные телефоны. В заявлении на сайте министерства сообщается, что это сделано для того, чтобы «защитить зрение учащихся, помочь им сконцентрироваться на учебе, не допустить того, чтобы во время учебного процесса школьники сидели в интернете или играли в мобильные игры, а также для укрепления физического и психического развития учащихся».

Указание министерства в целом запрещает приносить мобильные телефоны на территорию школы, а не только в класс. В случаях особой необходимости, отмечает министерство, родители должны предоставить заявление, и тогда ученик сможет брать с собой телефон, но все равно он будет оставлять его на время уроков в определенном месте для хранения. А созваниваться с родителями в особых случаях дети, по мнению министерства, должны по стационарному телефону в школе. Учителям также запрещено отправлять домашнее задание учащимся по мобильному телефону или требовать от учащихся использования гаджетов для выполнения домашних заданий. Школам предписывается объяснить учащимся, что мобильные телефоны нужно использовать разумно. А родителям министерство рекомендует заботиться об увлечениях детей, чтобы они любили читать, заниматься спортом и творчеством, и вообще хорошенько подумать, прежде чем покупать детям мобильный телефон.

По данным исследования, проведенного в Китае в 2016 году, 91% детей в возрасте трех-шести лет регулярно сидели в телефонах, и к девяти-десяти годам они проводили в телефонах столько же времени, сколько и взрослые. Кроме того, эти исследования показали, что чем больше дети проводили времени в телефонах, тем больше у них портилось зрение и ухудшались показатели учебы.

Алена Миклашевская