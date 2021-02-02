Ростовчанин получил два года колонии за хранение боеприпасов и СВУ

Советский районный суд Ростова-на-Дону признал ростовчанина Курбонбоя Хасанова виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что Хасанов незаконно хранил в личных вещах дома в Ростове без цели сбыта 12 военных патронов калибром 5,45 мм промышленного изготовления, которые являются штатными боеприпасами к автомату АК-74 и его модификациям, пулемету РПК-74 и другому оружию соответствующего калибра. Также он хранил в личных вещах самодельное взрывное устройство, изготовленное из двух жестяных банок диаметром 15 см., внутри которого находились предположительно пластичное взрывчатое вещество ПВВ5 массой 2 кг. Конструкция была оклеена поражающими элементами, а именно рубленной арматурой. Сверху у устройства торчал провод, что давало предположение о нахождении внутри СВУ самодельного детонатора. Боеприпасы и СВУ были изъяты. Взрывное устройство было уничтожено. Суд назначил Хасанову наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении со штрафом в размере 30 тыс. руб.

Наталья Шинкарева