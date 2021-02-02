Власти Пермского района заплатят 100 тыс. рублей за сувенирные наклейки и кружки

МКУ «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» ищет подрядчика для изготовления сувенирной продукции с символикой пропаганды здорового образа жизни и волонтерской деятельности. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен изготовить 2,5 тыс. сувенирных наклеек из полимерной пленки размером 10 на 10 см, 55 металлических термокружек и 1150 силиконовых браслетиков. Стоимость всей партии оценили в 107,5 тыс. руб. Победителя определят 12 февраля.