В детских садах Ярославля изменили режим питания

В Ярославле принято решение внести изменения в режим питания в детских садах, сообщили в городском департаменте образования. В сообщении отмечается, что изменяется только время приема пищи, а само питание детей останется четырехразовым. В садиках в связи с принятым решением не будет полдника, вместо которого вводится второй завтрак.

Новость об изменении режима питания в детсадах сейчас активно обсуждается в городских соцсетях. В департаменте пояснили, что сделано это для того, чтобы режим питания стал более удобным для детей. Меню детского питания утверждается образовательными организациями, а все изменения соответствуют санитарным правилам, уточнили в департаменте.

София Бастрыгина