Более 15 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Красноярск, в Новосибирск — свыше 17 тысяч доз

В Красноярский край поступило более 15 тыс. доз вакцины от коронавируса. Как сообщает министерство здравоохранения региона, препараты распределили между медицинскими учреждениями. Свыше 4 тыс. доз планируется отправить в отдаленные населенные пункты. «В ближайшее время в край поступит еще порядка 30 тыс. доз вакцины»,— отмечает минздрав.

Всего против COVID-19 в регионе привились более 16 тыс. местных жителей.

Новосибирская область получила дополнительно 17 тыс. доз вакцины «Спутник V», которые начали распределять по больницам. По информации министерства здравоохранения региона, привито одним компонентом более 14,7 тыс. человек, из них свыше 2,9 тыс. жителей поставили два компонента препарата. Ранее минздрав области сообщил, что в течение месяца ожидается поставку партиями более 100 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Подробнее о вакцинации населения в сибирских регионах — в материале “Ъ-Сибирь” «Укольная ситуация».

Екатерина Лукашевич