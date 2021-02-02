В Молдавии российского дипломата подозревают в незаконном вывозе валюты

Пограничная полиция Молдавия возбудила против российского дипломата уголовное дело о незаконном вывозе валюты. По данным ведомства, он пытался вывести из страны более $50 тыс.

«При проверке дипломата в ручной клади оказались пакеты с незадекларированной валютой. По данному факту возбуждено уголовное дело»,— сообщила пресс-секретарь пограничной полиции Раиса Новицки «Интерфаксу». Имя дипломата она не назвала.

Инцидент произошел 21 января в аэропорту Кишинева. Во время прохождения контроля сработали датчики. Дипломат показать полицейским содержимое сумок и сообщить о наличии валюты отказался — он сослался на дипломатическую неприкосновенность. О каком именно сотруднике идет речь, неизвестно.