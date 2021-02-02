Из-за пожара в жилом доме в Армавире эвакуировали 170 человек

В Армавире из-за пожара в жилом доме по ул. Луначарского эвакуировали 170 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило 2 февраля 2021 года в 12:53. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло на пятом этаже. Площадь пожара составила 45 кв.м. К тушению очага привлекли оперативную группу Армавирского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации участвовало: от РСЧС 50 человек, 23 единицы техники, от МЧС России 21 человек, 13 единицы техники.

Пожар удалось ликвидировать в 13:23. В настоящее время на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работ для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Информация по пострадавшим уточняется, добавляют в МЧС.

Алексей Белянин