На КамАЗе запускают вторую линию по производству масок

КамАЗ планирует запустить вторую линию по производству защитных масок KN95. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Напомним, первая линия была запущена в июле 2020 года. Ежесуточно там производят 15 тыс. масок. Она установлена на территории энергоремонтного цеха завода запасных частей и компонентов.

Отмечается, что вторую линию установят в том же помещении. Также там есть комната площадью 20 кв. м для установки респираторов. «Руководством компании была поставлена задача выйти на объём производства в 450-500 тыс. шт./месяц. Поэтому было принято решение о закупке второй автоматической линии по изготовлению респираторов KN95», — отметили в компании.

В данный момент на второй линии по производству масок заканчивают пуско-наладочные работы на второй линии.

"Ъ-Казань"