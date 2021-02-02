Почти 14 тысяч жителей Ярославской области привились от COVID-19

По данным на 2 февраля, в Ярославской области 13705 жителей региона были вакцинированы от коронавируса, сообщили в областном оперативном штабе. По данным оперштаба, из числа всех вакцинированных 430 человек прошли оба этапа вакцинации, сделав по две прививки с интервалом в три недели. В оперштабе уточнили, что всего на данный момент в Ярославскую область поступило более 22,5 тыс. доз вакцины «Спутник-V».

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в Ярославской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививку может поставить любой желающий, у кого нет противопоказаний. В регионе в настоящее время открыто 44 пункта вакцинации. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефонам колл-центров в медучреждениях, а также через портал госуслуг.

Антон Антонов