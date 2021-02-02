Апелляция повторно признала незаконным решение об изменении грани челябинского бора

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга при повторном рассмотрении дела о расширении границ городского бора Челябинска вновь признал незаконным соответствующее постановление законодательного собрания региона незаконным. Об этом сообщает юрист Владимир Казанцев на своей странице в Facebook. Решение принято сегодня, 2 февраля.

Впервые Второй апелляционный суд изменил решение Челябинского областного суда по делу об изменении границ памятника природ в сентябре 2020 года. Постановление законодательного собрания области от 26 декабря 2019 года об исключении из состава бора участка площадью 4,2 га под строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы и присоединении 54 га (пойма реки Миасс и урочища Монахи) было полностью отменено. Представители законодательного собрания обжаловали решение в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска, который определил направить дело на повторное рассмотрение в апелляционною инстанцию. «На суд приехали две представительницы ответчика от законодательного собрания с кипой документов на целый том: отчет, письма от медиков и прочее на 500 листов. Непонятно для чего. Все изготовили в конце 2020 года. Всячески старались придать обоснованность и законность своему решению. Но суд оставил прежнее свое решение в силе. Апелляция признала незаконным изъятие участка под строительство детского хирургического корпуса. Также суд оставил без изменений свое решение и в другой его части: пойму реки Миасс и Монахи не присоединят. Решение ЗСО отменено полностью»,– сообщил господин Казанцев. Общественник отметил, что необходимо проведение законных процедур по созданию ООПТ в пойме реки Миасс и на территории Монахов.