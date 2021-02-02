Для победы в тендере на реконструкцию «Красмаша» подрядчик попытался совершить подлог

В Красноярске возбуждено уголовное дело о подлоге документов ( ч. 5 ст. 327 УК РФ) при заключении госконтракта на 124 млн руб. По данным прокуратуры Красноярского края, речь идет о контракте на реконструкцию и перевооружение технологических мощностей АО «Красноярский машиностроительный завод». Для победы в торгах ООО «Промстрой», не имея опыта работ по строительству и реконструкции капитальных объектов, приобщила к своей заявке документы подтверждающие необходимый опыт компании. В результате компания победила в конкурсе. Однако, благодаря вмешательству прокуратуры АО «Красноярский машиностроительный завод» отказалось от заключения контракта с организацией, сообщает надзорное ведомство.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. Расследование уголовного дела постановлено на контроль прокуратуры края.

Даниил Тарабукин