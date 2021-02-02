В Нововоронеже реализованы социально значимые проекты на средства гранта в 6,5 млн рублей

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В 2020 году Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») выделил Нововоронежу 6 млн 553 тыс. рублей на реализацию 14 проектов-победителей открытого конкурса социально значимых проектов.

Конкурс проводится с целью поддержки инициатив некоммерческих организаций по созданию и поддержанию комфортной социальной среды на территориях расположения атомных электростанций.

Проекты, представленные на конкурс от Нововоронежа, связаны с четырьмя направлениями: информационно-просветительская и образовательная деятельность в области использования атомной энергии, развитие физической культуры и спорта, патриотическое воспитание, культура и творчество.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Так, нововоронежский Дворец культуры на выигранные средства реализовал проект «Дорогами Великой Победы». Необычный патриотический проект «На полях мирных сражений или маленький шаг в большое будущее» воплотил и детский сад № 5: создал площадку для уличной игры в шахматы. В рамках проекта «Мы память бережно храним» детский сад № 13 приобрел атрибуты и форму военных лет для организации праздника, посвящённого 75-летию Победы. Проект «Победа в моём сердце» позволил организовать в городской школе № 4 выставку, посвящённую Воронежской земле в годы Великой Отечественной войны.

На популяризацию здорового образа жизни и спорта направлены проекты ледовой арена «Остальная» и Нововоронежской федерации футбола: приобретена хоккейная форма для юниорской команды, организован турнир дворовых команд и международные соревнования по мини-футболу.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Дом детского творчества закупил новое профессиональное театральное оборудование и подготовил к постановке спектакль «Барабанщица» по пьесе Афанасия Салынского.

«В 2020 году конкурсной комиссией Фонда «АТР АЭС» были выбраны 85 разных интересных и полезных проектов. Все они направлены на улучшение качества жизни горожан территорий расположения атомных станций. Участие в конкурсе социально значимых проектах доступно каждому. Любой гражданин может выступить с полезной инициативой и получить грант на её реализацию. Количество конкурсных заявок с каждым годом растёт, а это значит, что «атомные» города будут развиваться и поддерживать комфортную среду», – отметил председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга.

«За восемь лет участия, с 2013 по 2019 годы, Нововоронеж получил от Фонда «АТР АЭС» на реализацию 58 социально значимых проектов порядка 36,5 млн рублей. Победа в конкурсе Фонда – эффективный инструмент решения важных социально значимых задач», – сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.