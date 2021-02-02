Эдвард Паскуале из ХК «Локомотив» признан лучшим вратарем января в КХЛ

Вратарь ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Эдвард Паскуале признан лучшим игроком января, сообщается на сайте КХЛ. Также лучшими игроками по итогам прошедших в январе матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) признаны защитник магнитогорского ХК «Металлург» Филип Хольм и нападающий минского «Динамо» Шэйн Принс. Лучшим новичком КХЛ в январе признали защитника Александра Алексеева из уфимского ХК «Салават Юлаев».

30-летний канадский голкипер Эдвард Паскуале в составе ярославского «Локомотива» в январе одержал семь побед в 10 матчах. Один матч он отыграл «на ноль». Ярославский вратарь отразил 92,42% всех бросков по своим воротам.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Эдвард Паскуале становился лучшим вратарем октября в КХЛ.

ХК «Локомотив» уже гарантировал себе попадание в плей-офф Кубка Гагарина. Очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ железнодорожники проводит сегодня, 2 февраля, в Череповце с местным клубом «Северсталь».

Антон Антонов