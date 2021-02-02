Автомобилистам облегчили доступ к жилым кварталам в Мурино

«Ленавтодор» изменил схему движения на перекрестке Охтинской аллеи и улицы Шувалова, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу дорожного комитета Ленинградской области. Теперь водителям не нужно ждать полного зеленого сигнала светофора, чтобы повернуть с Охтинской аллеи на улицу Шувалова; кроме того, на дорожном полотне устроили дополнительную секцию правого поворота.

По замыслу «Ленавтодора», изменения обеспечат бесперебойный поток машин к жилым кварталам и уменьшат пробки. Сейчас на развязке продолжаются работы по обустройству кругового перекрестка.