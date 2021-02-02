На Кубани при лечении COVID-19 процедуру переливания плазмы получили 130 пациентов

Врачи краснодарской краевой клиническая больницы №1 за время пандемии COVID-19 провели 130 переливаний плазмы, проект заготовки и переливания плазмы реализуется больницей при поддержке фонда «Вольное дело», сообщила пресс-служба фонда.

Краснодарская краевая больница №1, которая работает в режиме инфекционного госпиталя, с лета прошлого года использует метод лечения коронавирусной инфекции c помощью переливания патогенредуцированной плазмы с антителами к вирусу COVID-19. Всего в лечебном учреждении заготовлено 120 литров плазмы (430 доз). По данным медиков, переливание плазмы, содержащей антитела к вирусу, повышает иммунитет больного и ускоряет процесс выздоровления.

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан промышленником Олегом Дерипаска. «Вольное дело» – одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтерства.

Анна Перова, Краснодар