Выручка группы ММК в 2020 году сократилась на 15,5%

В 2020 году выручка группы ММК составила $6,39 млрд — на 15,5% меньше, чем в 2019-м. В опубликованной финансовой отчетности говорится, что негативная динамика связана с ухудшением рыночной конъюнктуры из-за пандемии и плановой реконструкцией стана горячего проката 2500. Чистая прибыль группы снизилась на 29,4%, до $604 млн, EBITDA – на 17%, до $1,49 млрд. Свободный денежный поток сократился на 36,9% и составил $557 млн.

По итогам четвертого квартала группа зафиксировала положительную динамику финансовых показателей по отношению к третьему. Так, выручка выросла на 18,3%, чистая прибыль – более чем в три раза, EBITDA – на 35,4%. Свободный денежный поток в октябре-декабре сократился по сравнению с июлем-сентябрем, что в группе связывают с ростом капитальных вложений и «сезонным накоплением запасов сырья на фоне роста закупочных цен».