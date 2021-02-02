В Красноярске журналисту назначен штраф 150 тысяч рублей и 100 часов работ за участие в митингах

В Красноярске Ленинский райсуд назначил 100 часов обязательных работ журналисту и общественному деятелю Владимиру Перекотию. Он признан виновным в неоднократном нарушении законодательства о митингах (ч. 8 ст.20.2 КоАП РФ) за участие в митинге 23 января, сообщает Telegram-канал «Апология протеста» со ссылкой на данные адвокат Владимир Васин. За участие в митинге 31 января суд назначил ему штраф 150 тыс. руб. (также по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Владимир Перекотий был задержан правоохранителями 31 января на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как ранее сообщал «ТВК Красноярск», Владимир Перекотий — создатель портала «Дела.ru», ведущий «Авторитетного радио», основатель форума «Реклама-мама».

Оксана Павлова