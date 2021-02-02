На Кубани полицейский обвиняется в инсценировке совершения преступлений

В городе Усть-Лабинске в отношении полицейского возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и незаконном обороте наркотических средств, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления ФСБ России по краю.

По данным следствия, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Усть-Лабинскому району в марте 2020 года для повышения служебных показателей заставил троих местных жителей признаться в незаконном обороте наркотиков. При этом наркотическое вещество, якобы изъятое у подозреваемых в присутствии понятых, им передал сам сотрудник полиции. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование уголовного дела продолжается.

Анна Перова, Краснодар