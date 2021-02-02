Главу Исилькуля в Омской области осудили за злоупотребление должностными полномочиями

Исилькульский горсуд Омской области приговорил главу Исилькульского городского поселения Владимира Гилля к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщает региональная прокуратура.

Общая стоимость невыполненных, но оплаченных работ составила 24,7 млн руб.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по материалам проверки управления ФСБ по Омской области.

Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного всей суммы ущерба. Чиновник взят под стражу в зале суда.

Екатерина Лукашевич