Ученые УГМУ заявили об эффективности «Триазавирина» при профилактике COVID-19

Специалисты Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) заявили, что препарат «Триазавирин» можно использовать для профилактики коронавирусной инфекции. Как сообщил на пресс-коференции заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ Алебай Сабитов, к такому выводу они пришли после проведения клинических испытаний препарата.

По словам господина Сабитова, в исследовании принимали участие 113 человек, близко контактировавших с инфицированными коронавирусом. Участники принимали по одной капсуле препарата в течение 20 дней. В итоге только три человека заболели легкой формой вируса, анализ полимеразной цепной реакции (ПЦР) остальных испытуемых показал отрицательный результат. Нежелательные реакции на препарат не были выявлены.

Помимо этого, специалисты исследовали терапевтические свойства препарата. В исследовании участвовали 120 больных легкой формой COVID-19 от 18 до 60 лет, основную часть составляли пациенты от 30 до 50 лет. Они принимали под присмотром врачей по три капсулы препарата в день. Как рассказал господин Сабитов, спустя три дня приема препарата у 25% пациентов проходили симптомы болезни, к 12-му дню у 97,5% анализ ПЦР показал отрицательный результат. Препарат обладает высоким профилем безопасности, заключил господин Самбитов.

Напомним, производством «Триазавирина» в Свердловской области занимается завод «Медсинтез», который расположен в Новоуральске. В феврале 2020 года по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге ученые отправили препарат в Китай для испытаний против COVID-19. Результаты исследований показали положительный эффект при лечении вируса препаратом. В мае из-за пандемии «Медсинтез» увеличил производство препарата с 3 до 7 тыс. упаковок в сутки. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился купить 150 тыс. упаковок препарата «Триазавирин» для свердловских врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Михаил Мананников