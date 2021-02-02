Объявлен конкурс на техобследование долгостроя на ул. Екатерининской, 175 в Перми

Региональный фонд защиты прав дольщиков объявил конкурс на проведение технического обследования и разработку проекта достройки трех проблемных домов на ул. Екатерининской, 175. Как сообщили в краевом минстрое, также открыт запрос на представление ценовых предложений по проектно-изыскательским работам для достройки еще двух проблемных домов: на ул. Ушакова, 34, и ул. Кировоградской, 68а. Работы по второму предложению включают техобследование существующих конструкций.

Заявки на участие в конкурсе по техобследованию и проектированию достройки домов на ул. Екатерининской, 175, принимаются до 16 февраля. Начальная цена контракта составляет 25,1 млн руб. По техзаданию срок выполнения работ, включая прохождение госэкспертизы и приемку работ, составляет 13 месяцев. Запрос ценовых предложений по домам на ул. Ушакова, 34, и ул. Кировоградской, 68а, продолжится до 10 февраля. После этого объявят конкурс.

Отметим, что максимальный срок достройки проблемного дома составляет три года с момента принятия решения судом о передаче прав застройщика Регфонду. Таким образом, дома на ул. Екатерининской, Ушакова и Кировоградской необходимо сдать до конца 2023 года.

Жилой комплекс на ул. Екатерининской, 175, после разорившегося ООО «Поллукс» взялась достроить компания «Пермпромжилстрой» в 2004 году. Здесь планировалось возвести «Никитинский квартал» — комплекс многоэтажных жилых и административных объектов. В начале 2011 года ППЖС вошел в процедуру внешнего управления, а через два года был признан банкротом. Сегодня недостроенный комплекс включает три жилых дома, в них числится 162 дольщика. Первый дом высотой 18 этажей готов на 62%, закончен каркас здания. По второму дому построено три этажа из десяти (степень готовности 29%), третье здание высотой 16–18 этажей находится на стадии свайного поля (степень готовности 10%). Недавно конкурсный управляющий «Пермпромжилстроя» выставил на торги достройку административного 22-этажного здания комплекса за 259,2 млн руб.