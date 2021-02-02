Ярославская облдума рекомендовала в члены ЦИК москвича

Сегодня, 2 февраля на заседании Ярославской областной думы депутаты большинством голосов рекомендовали Совету Федерации кандидатуру Евгения Шевченко на включение в состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России от Ярославской области. Его кандидатура была предложена комитетом облдумы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления в связи с проходящим сейчас обновлением состава ЦИК.

По словам присутствовавшего на заседании облдумы председателя ярославского облизбиркома Олега Захарова, москвич Евгений Шевченко является действующим членом ЦИК и по должностным обязанностям курировал регион, оказывая большую помощь областной избирательной комиссии.

Некоторые депутаты областного парламента высказались против данной кандидатуры, считая, что в ЦИК нужно направить жителя Ярославской области. В частности, о том. Что будут голосовать против предложенной кандидатуры заявили депутат обллдумы от КПРФ Александр Воробьев и парламентарий, представляющий «Справедливую Россию» Сергей Хабибулин.

При голосовании кандидатуру Евгения Шевченко поддержали 34 депутата облдумы, 10 проголосовали против и трое воздержались.

Антон Антонов