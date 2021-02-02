Суд начал банкротство краснодарского застройщика «Девелопер»

Арбитражный суд ввел наблюдение в отношении краснодарского ООО «Строительная компания «Девелопер». Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Временным управляющим назначен Константин Извесков, рассмотрение дела по итогам процедуры наблюдения назначено на 27 мая 2021 года.

С иском о признании компании несостоятельной в сентябре 2020 года обратился другой краснодарский застройщик – ООО СЗ «ГИК». Сумма исковых требований составляет 10,9 млн руб. При этом, ранее исковое заявление в отношении компании подавало ООО «Дельта» – там сумма требований превышала 300 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строительная компания «Девелопер» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составлет 12 тыс. рублей. Данных о выручке и прибыли не представлено. Основным владельцем указан Андрей Власов (93,4%). Кроме того, 6,6% принадлежит Виктории Коваленко.

Как следует из материалов Арбитражного суда Краснодарского края, ранее ООО СЗ «ГИК» обратилось к ООО СК «Девелопер» об уменьшении с 200 млн до 56,4 млн руб. покупной цены земельного участка (площадь 53,3 тыс. кв.м), расположенного в Краснодаре по адресу Ростовское шоссе, д. 30/7. Компания также просила взыскать с застройщика излишне уплаченные 43,6 млн руб.

Свои требования «ГИК» аргументировал тем, что предметом договора купли-продажи выступал инвестиционный проект, а не просто земельный участок, поскольку продаже подлежала также документация,относимая к возможности осуществлять на нем строительство. Вместе с тем, после передачи земельного участка и документации выяснилось, что ответчик передал технические условия на отопление и горячее водоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, договоры за техническое присоединение, которые не были оплачены.

В итоге, в июне 2020 года, руководствуясь заключением судебной экспертизы, арбитраж эти требования удовлетворил,обязав ООО СК «Девелопер» вернуть истцу излишне уплаченные 43,6 млн руб.

Алексей Белянин