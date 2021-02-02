Пассажирооборот на СКЖД снизился на 26%

На Северо-Кавказской железной дороге пассажирооборот в январе 2021 года составил 442,9 млн пасс-км, что на 26% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД. В пригородном сообщении показатель составил 53,3 млн пасс-км (-14%), в дальнем следовании – 389,6 млн пасс-км (-28%).

В январе 2021 года на СКЖД было перевезено 2,2 млн пассажиров, что на 11% меньше по сравнению с январем 2020 года. Отмечается, что около 1,6 млн пассажиров отправлено в пригородном сообщении(-9%), а в дальнем следовании – около 639 тыс. (-15,5%).

Наталья Шинкарева