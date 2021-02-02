В Астраханской области планируется создать молодежный совет

В Астраханской области создадут молодежный совет, состоящий из членов общественных и политических организаций, для взаимодействия с правительством. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Глава области Игорь Бабушкин на заседании совета по взаимодействию с региональными отделениями политических партий области рассказал, что для астраханской молодежи создаются все условия для развития. "Однако для конструктивного диалога между властью и молодыми людьми этого мало",— уверен губернатор.

Члены совета предложили расширить профилактическую работу в школах, увеличить количество бесплатных спортивных секций, наделить молодежное правительство региона законодательной инициативой, а также создать молодежный совет при губернаторе.

Мария Шахрай