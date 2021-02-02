Сеть товаров для дома Hoff построит в Новосибирске гипермаркет

Компания «Домашний интерьер», развивающая сеть магазинов товаров для дома Hoff планирует строительство гипермаркета в Новосибирске. Эту информацию «Ъ-Сибирь» подтвердили в компании. На сайте мэрии Новосибирска сообщается о предоставлении ООО «Домашний интерьер», по итогам общественных обсуждений, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участке площадью 15 тыс. кв м. Участок расположен в зоне производственной деятельности по ул. Мира, следует из документов мэрии.

Гипермаркеты Hoff — одна из крупнейших российских мебельных сетей. Сейчас компания насчитывает более 50 магазинов в РФ. ООО «Домашний интерьер», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2007 году в Москве. 100% принадлежит кипрской Kresorco enterprises limited. Выручка в 2019 году — 34 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

Оксана Павлова