Культповестка

Ретроспектива Игоря Макаревича и Елены Елагиной — иронично выстроенный рассказ о творческом дуэте двух важнейших художников московского романтического концептуализма. Куратор Елена Селина делает акцент на инсталляциях — художественном мире, который Макаревич и Елагина выстраивали на основе реальных событий и документальных артефактов. Первый большой совместный проект художников — «Закрытая рыбная выставка» 1990 года — пародийный, отсылка к советским промышленным показам, но работали вместе они давно, еще будучи активными участниками группы «Коллективные действия» с 1979 года.

В основе выставки в ММОМА важные темы и сюжеты этих художников — от русского космизма до мифологичности и литературности, сочетание аналитического исследования и самоиронии. Помимо общих проектов в экспозиции представлены и сольные произведения авторов.