Культповестка

Выставки, концерты, спектакли и кино
ВЫСТАВКИ: «Игорь Макаревич и Елена Елагина. Обратный отсчёт»
- Место: ММОМА, Гоголевский бульвар, 10
- Дата: до 21 марта
Ретроспектива Игоря Макаревича и Елены Елагиной — иронично выстроенный рассказ о творческом дуэте двух важнейших художников московского романтического концептуализма. Куратор Елена Селина делает акцент на инсталляциях — художественном мире, который Макаревич и Елагина выстраивали на основе реальных событий и документальных артефактов. Первый большой совместный проект художников — «Закрытая рыбная выставка» 1990 года — пародийный, отсылка к советским промышленным показам, но работали вместе они давно, еще будучи активными участниками группы «Коллективные действия» с 1979 года.
В основе выставки в ММОМА важные темы и сюжеты этих художников — от русского космизма до мифологичности и литературности, сочетание аналитического исследования и самоиронии. Помимо общих проектов в экспозиции представлены и сольные произведения авторов.
ВЫСТАВКИ: «Шар и крест. Выбор коллекционера»
- Место: Музей декоративно-прикладного искусства
- Дата: до 25 февраля
Галерист Максим Боксер и его группа в Фейсбуке «Шар и крест», которая была основана в апреле прошлого года как «место для взаимовыручки художников и коллекционеров», переросла в настоящее арт-сообщество и предмет обсуждения — чего только стоят знаменитые битвы за работы Айдан Салаховой, открытие новых имен и старт новых коллекций. В группе очень разные художники могли публиковать произведения искусства, а покупатели, соблюдая определенные правила, приобретать понравившиеся работы напрямую. Результат впечатляет — более 21 тыс участников и работы, проданные на миллионы рублей.
Выставка, по словам организаторов, «призвана показать многослойный процесс — переживание ситуации и приспособление к новым условиям галеристов, художников, коллекционеров и широкого круга любителей искусства, вовлекшихся в неожиданно ставший доступным процесс собирательства». В экспозицию вошли собрания 10 коллекционеров, которые приобретали работы в группе. Каждый выступил автором своей экспозиции. Всего на выставке будет представлено более 200 художников.
ВЫСТАВКИ: «Музей самоизоляции»
- Место: Музей Москвы + Галерея «Триумф»
- Дата: до 14 марта
Гречка, перчатки, самодельные маски и санитайзеры — артефакты, собранные и созданные жителями российской столицы, и работы современных художников — фотографии, инсталляции, графика, спектакли, личные свидетельства — попытка создать хронику уникального опыта проживания пандемии.
Совместный проект Музея Москвы и галереи «Триумф» — результат осмысления самоизоляции целой командой художников (среди них Александр Повзнер, Игорь Самолет, Ирина Корина) и любителей, которые тщательно документировали и в разных художественных формах отображали происходящее. Экспозиция состоит из четырех разделов, хронологически связанных с этапами распространения вируса в Москве и переживаемыми в этой связи эмоциями: «Паника», «Пик», «Плато» и «После».
ВЫСТАВКИ: «Шесть новых проектов»
- Место: Мультимедиа Арт Музей, Москва
МАММ подготовился к новому сезону основательно — сразу 6 новых проектов. Среди них «Между воображением и реальностью» Сэнди Скогланд, ключевой представительницы жанра tableau photography или «сконструированной фотографии». Сначала художница создает фантастические яркие инсталляции, а потом снимает.
Работы знаменитого французского фотографа-документалиста лауреата премии World Press Photo Паскаля Мэтра напоминают живописные полотна — его «Репортажи» — это живые хроники важных событий в мире.
Художника-концептуалиста Паруйра Давтяна заинтересовали отношения Клода Моне с запечатленным на множествах полотен садом и прудом — трехчастная выставка «Откровение чудесного пруда» повторяет те самые сад и пруд импрессиониста.
Валерий Чтак специально для МАММ создавал работы для экспозиции «Могло бы быть гораздо хуже».
Еще в музее можно увидеть фотофиксации эпохи перемен «Накануне Перестройки» — первую персональную выставку документалиста Александра Стринадко и групповую выставку звезд совриска «Тень души, но заостренней чуть» с участием AES+F, Эрика Булатова, Ильи Кабакова, Тимофея Парщикова, Михаила Рогинского.
ВЫСТАВКИ: «Роберт Фальк»
- Место: Новая Третьяковка
- Дата: до 23 мая
В Третьяковку стоит бежать на первую большую ретроспективу классика ХХ века, одного из лидеров объединения «Бубновый валет» и знаковой фигуры Оттепели Роберта Фалька — примерно 200 живописных и графических работ удалось собрать в пандемию из 19 музейных собраний и 24 частных коллекций.
Выставка-хроника включает в себя как ранние импрессионистические работы художника (крымские пейзажи, портреты жен, автопортреты, виды Парижа), так и зрелые произведений 1950-х, которыми был так недоволен Никита Хрущев («Обнаженная в кресле,» которая рассердила в свое время вождя, открывает выставку). Все периоды творчества Фалька, где можно проследить развитие его техники, подробно представлены на выставке, картины и графика сгруппированы по декадам, стилям, жанрам, местам их создания. Последний раз в Третьяковке персональная выставка Фалька прошла аж в 1924 году, когда он руководил живописным факультетом ВХУТЕМАСа.
ТЕАТР: «Иллюзии»
- Место: Современник, Другая сцена
- Дата: 21 февраля
Почему люди живут двойной жизнью? Где встречаются реальность и ее альтернативные версии? Как отличить иллюзию от настоящего? Ответы на эти вопросы попытается найти режиссер Иван Комаров в премьере по культовой пьесе Ивана Вырыпаева о природе правды, разных версиях реальности и непостоянстве наших представлений о мире. На сцене — условная Америка 60-х, но герои находятся в абстрактном пространстве, где все воспринимается не тем, чем кажется. В главной роли — Елена Плаксина («Три женщины Достоевского», «Неформат», «Вне игры»).
ТЕАТР: «Ходжа Насреддин»
- Место: Театр Наций
- Дата: 6-7 февраля
Театральный дебют кинорежиссера Тимура Бекмамбетова в сотрудничестве с театром имени Образцова и Московского областного театра кукол — волшебная восточная сказка, где на сцену театра впервые выйдут куклы. Заговорят марионетки голосами известных актеров. В роли фольклорного трикстера Ходжи — Константин Хабенский, ишака озвучивал Евгений Миронов, Махаббат — Чулпан Хаматова. Именно от лица романтичного философа ишака и ведется рассказ и именно он помогает хозяину вернуть невесту из гарема Тамерлана.
ТЕАТР: «Бэтмен против Брежнева»
- Место: Театр на Малой Бронной
- Дата: 22 и 24 февраля
Тех, кто ждет истории о супергерое вселенной DC, спасающем мифический Готэм от зла, ждет сюрприз. На сцене — рассказ драматурга Саши Денисовой о скромном советском писателе Анатолии Дудочкине (Дмитрий Куличков). Днем он живет обычной жизнью обычного советского гражданина, а по ночам достает из комода черный костюм Бэтмена и летает на своих «Жигулях» по Москве 1970-х, искореняя пороки общества и помогая угнетенным и слабым. Брежнева же играет актриса Ольга Лапшина в замысловатом гриме и костюме генералиссимуса, и генсек по сюжету крайне проникается симпатией к семье Бэтмена, особенно теще Клаве в исполнении Александра Семчева.
КИНО: «Снега больше не будет»
- Дата: 4 февраля
Из темного леса появляется загадочный Женя (Алек Утгофф из «Очень странных дел») с массажной кроватью и крестиком на шее. Он еще будучи ребенком пережил Чернобыльскую катастрофу, приобрел сверхспособности и, кажется, может все. Женя врачует тела (и души) жителей обеспеченного польского района за шлагбаумом и оказывается для них куда больше чем просто массажистом.
Участник Венецианского фестиваля прошлого года, мистический фильм польского режиссера Малгожаты Шумовской («Лицо») — история о природе божественного и дьявольского, о вечной гонке за статусом и богатством, одиночестве и надежде на всеисцеляющее чудо. Среди источников вдохновения — Тарковский и Булгаков.
КИНО: «Северный ветер»
- Дата: 6 февраля
Новая картина Ренаты Литвиновой, наконец, выходит в прокат, после премьеры в конкурсной программе Big Screen Competition Роттердамского кинофестиваля. Состав у фильма звездный — Литвинова стала не только режиссером фильма, но и написала сценарий и сыграла одну из главных ролей. Музыку к фильму создала Земфира, а среди актеров — Софья Эрнст, Светлана Ходченкова, Никита Кукушкин, дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская и оперная дива Хибла Герзмава. Посвященная Кире Муратовой история о царстве матриархата влиятельного Северного клана, здесь будет и роковое противостояние за любовь, и борьба за наследство и власть.
КИНО: «Необратимость. Полная инверсия»
- Дата: 18 февраля
Перемонтированная версия классики Гаспара Ноэ с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем выйдет с под заголовоком «Полная инверсия». События режиссер расставит в хронологическом порядке, чтобы, как говорит сам Ноэ, сделать фильм максимально понятным и ещe более мрачным.
КИНО: «Пугало»
- Дата: 25 февраля
Первая якутская картина в конкурсе «Кинотавра» и его призер 2020-го — история о знахарке-отшельнице в якутском селе. Она — оплот последней надежды, когда уже никто не может помочь. В остальное же время соседи называют ее Пугалом и глумятся. Валентина Романова-Чыскыырай, сыгравшая в «Пугале» главную роль, была признана на фестивале лучшей актрисой.