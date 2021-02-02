50 новых и обновленных животноводческих помещений появятся в Удмуртии в 2021 году

В 2021 году в Удмуртии планируют сдать более 50 новых и обновленных животноводческих помещений. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Так, 24 молочных комплекса строятся с нуля. За счет реконструкции старых помещений количество молочно-товарных ферм в республике прирастет еще на 10. Уже готова к запуску ферма на 500 голов в Увинском районе республики. Кроме того, в 2021 году планируется открыть три роботизированные фермы в Граховском, Малопургинском и Алнашском районах. В двух последних случаях планируется завершить первую очередь строительства.

Отметим, что в 2016 коду в Удмуртии запустили программу «1 млн тонн молока». В 2020 году общий объем поддержки по ней составил 73,8 млн руб.