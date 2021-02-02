Донские таможенники изъяли с турецкого теплохода экстремистские книги

Сотрудники таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону выявили ввоз экстремистской литературы судном из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Две книги, «Приходи и следуй за мной» и «Чему на самом деле учит библия?», были обнаружены на настенной книжной полке в кают-компании теплохода. Литература признана в России экстремистской. По факту обнаружения литературы возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Наталья Шинкарева