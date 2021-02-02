Генеральный партнер «Инфофорума-2021» компания Huawei проведет собственную конференцию по вопросам развития цифрового будущего в России

Компания Huawei примет участие в 23-м Большом Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2021» в качестве генерального партнера. Мероприятие состоится г. Москве с 4 по 5 февраля 2021 года. В рамках форума на отдельной секции компания впервые проведет собственную экспертную конференцию «Новейшие ИКТ-технологии: безопасное цифровое будущее уже сегодня», на которой будут затронуты вопросы цифрового развития и ИКТ, снижения рисков и обеспечения кибербезопасности. Цель конференции — открытый обмен опытом между специалистами Российской Федерации и Китайской Народной Республики в области создания единого цифрового будущего.

Пленарное заседание «Инфофорума-2021» будет посвящено теме «Устойчивое развитие России в цифровую эпоху: преодоление рисков информационной безопасности». На нем будут рассмотрены вопросы, касающиеся:

взгляда на национальные интересы Российской Федерации в условиях ускоренного цифрового развития;

необходимости комплексного совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения информационной безопасности граждан, общества и государства;

цифровой трансформации государства, промышленности, транспорта, связи, других отраслей экономики;

безопасности критической информационной инфраструктуры;

перехода на использование государственной единой облачной платформы и другие.

Перед началом пленарной сессии с приветственным обращением выступит Директор по информационной безопасности Huawei в России Александр Зубарев.

Также в первый день форума будет проведена экспертная конференция компании Huawei «Новейшие ИКТ-технологии: Безопасное цифровое будущее уже сегодня — во взаимодействии и сотрудничестве».

Генеральный директор компании Huawei в Евразии Эйден У прокомментировал участие Huawei в форуме: «Компания Huawei уделяет особое внимание вопросам кибербезопасности, защиты персональных данных и конфиденциальности клиентов на пути построения единого цифрового будущего. Подобная конференция проводится впервые как начало годичного Цифрового форума Россия—Китай, объявленного “Инфофорумом-2021” по решению международной конференции в октябре 2020 года и одобренного Альянсом облачной безопасности. Возможность выступить генеральным партнером форума и организовать собственную конференцию представляет для нас большую ценность. Мы верим в то, что наш опыт и накопленные знания окажут большую поддержку в процессе развития цифрового будущего в России».

В рамках собственной конференции Huawei будут представлены ключевые доклады по вопросам сетевой безопасности и технологий 5G как нового уровня цифровизации. В мероприятии примут участие следующие спикеры:

Конарев Дмитрий Павлович , ведущий эксперт беспроводных технологий Huawei в России: «Прогресс в развитии 5G и кибербезопасности»;

, ведущий эксперт беспроводных технологий Huawei в России: «Прогресс в развитии 5G и кибербезопасности»; Пярн Артур Владимирович , директор по облачным решениям Huawei в России: «Современные вызовы и угрозы информационной безопасности публичных облачных решений и способы работы с ними»;

, директор по облачным решениям Huawei в России: «Современные вызовы и угрозы информационной безопасности публичных облачных решений и способы работы с ними»; Жуланов Илья Михайлович, ведущий инженер ООО «Техкомпания “Хуавэй”»: «О безопасной разработке продуктов Huawei»;

ведущий инженер ООО «Техкомпания “Хуавэй”»: «О безопасной разработке продуктов Huawei»; Комков Михаил Евгеньевич , вице-президент по развитию экосистемы региона Евразия ООО «Техкомпания “Хуавэй”»: «Особенности экосистемы AppGallery как универсальной защищенной платформы для бизнеса»;

, вице-президент по развитию экосистемы региона Евразия ООО «Техкомпания “Хуавэй”»: «Особенности экосистемы AppGallery как универсальной защищенной платформы для бизнеса»; Солодун Никита Анатольевич , эксперт по интеллектуальным вычислительным системам Huawei: «Стратегия в сфере Искусственного Интеллекта»;

, эксперт по интеллектуальным вычислительным системам Huawei: «Стратегия в сфере Искусственного Интеллекта»; Коптелов Игорь Александрович, генеральный конструктор НТЦ «Макc»: «Универсальная защищенная отечественная платформа виртуализации ПАК “ЗВЕЗДА”».

На конференции будут освещены темы искусственного интеллекта и его безопасности, умного города, экосистемы облачных технологий, импортозамещения, безопасных R&D-технологий и верификации исходного кода при разработке, испытаниях и сертификации продукции.