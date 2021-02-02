В Краснодарском крае выявлено 183 новых случая COVID-19

По данным на 2 февраля в Краснодарском крае подтверждено 183 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Всего за время пандемии в крае заболели 34044 человека.

По данным краевого штаба, больше всего новых зараженных COVID-19 в Краснодаре — 40 человек, в Сочи – 25 новых случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 599,8. За прошедшие сути скончались 18 человек, заболевших COVID-19, при этом выздоровели 273 человека. Общее количество выздоровевших в крае за время пандемии составило 25180 человек, умерших – 1506 человек.

Анна Перова, Краснодар