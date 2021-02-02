Росгвардейцы спасли ярославца, забравшегося на перила Октябрьского моста

В Ярославле сотрудники Росгвардии спасли мужчину, забравшегося на перила Октябрьского моста через Волгу, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. В сообщении отмечается, что удержать мужчину от необдуманного поступка и предотвратить его падение с моста на лед реки сумели сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

«Вечером экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что на перилах Октябрьского моста через реку Волгу находится мужчина. Прибыв на место, экипаж обнаружил человека, который сидел на ограждении спиной к сотрудникам, подвергая себя смертельной опасности. Неподалеку от него находился очевидец происходящего, который отвлекал мужчину разговором. Сержант полиции Сергей К. быстро снял человека с ограждения и переместил на тротуар»,— говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Росгвардейцы передали спасенного мужчину медицинским работникам. В настоящее время в связи с произошедшим проводится проверка.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в сентябре 2020 года в Ярославле сотрудники Росгвардии спасли двух мужчин, собиравшихся броситься в воду с Юбилейного моста. А в октябре 2020 года сотрудники полиции спасли 26-летнюю девушку, которая собиралась броситься в воду с Октябрьского моста через Волгу.

Антон Антонов