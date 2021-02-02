Объем оказанных нижегородцам платных услуг снизился на 15,5%

Объем оказанных жителям Нижегородской области платных услуг в 2020 году составил 171,3 млрд руб., подсчитали в Нижегородстате. Это на 15,5% ниже по сравнению с уровнем предыдущего года. Объем платных услуг в расчете на одного жителя составил 53,5 тыс. руб. (-11,6%).

Больше всего средств нижегородцы потратили, оплачивая жилищно-коммунальные услуги и услуги связи. На их долю в целом приходилось 58,8 % в общем объеме (около 100 млрд руб.). Заметнее всего сократились траты на оплату услуг гостиниц и других средств размещения (-66,8%, до 877 млн руб.) и туристских услуг (-39%, до 3,19 млрд руб.).

Объем бытовых услуг в расчете на одного жителя региона составил 5,45 тыс. руб. Как и год назад, чаще всего нижегородцы оплачивали услуги по техобслуживанию и ремонту транспорта (7,2 млрд руб.) и услуги парикмахерских (4,2 млрд руб.) – на эти сферы пришлось 65,3% в общем объеме оказанных бытовых услуг. Заметнее всего сократились расходы нижегородцев на оплату услуг химчистки и прачечных (-52%, до 39,4 млн руб.) и услуг фотоателье (-46,3%, до 128,1 млн руб.).

Анастасия Еремина