COVID-19 за день подтвердили у 371 воронежца

Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области постепенно уходит от планки в 400 человек в день. За последние сутки в регионе подтвержден 371 новый случай заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 2 февраля. Суточная заболеваемость последовательно снижается с 24 января, когда был выявлен 391 случай.

Общее число выявленных случаев заболевания в регионе теперь составляет 58 963 (всего инфицированных, считая выписанных и умерших).

За последние сутки в Воронежской области зафиксированы 13 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом

Вместе с этим 319 победивших болезнь пациента выписаны из больниц или сняты с медицинского наблюдения на лечении дома, сообщили в федеральном оперштабе.

По данным федеральной статистики, на утро 2 февраля в Воронежской области всего 58 963 случая заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). 52 898 пациентов выздоровели, 1 579 скончались. В России за последние сутки выявлено 16 643 случая COVID-19. Общее число заразившихся достигло 3 884 730. Выздоровели и выписаны за сутки 22 372 человека (всего 3 340 545), скончались за сутки 539 пациентов с коронавирусом (всего 74 158).

В правительстве Воронежской области со ссылкой на данные «эпидемиологических расследований» регионального управления Роспотребнадзора на 11.35 вторника, 2 января подтверждают общее количество инфицированных и выздоровевших, а также их прирост за сутки. Однако местные власти уже традиционно указывают большее число скончавшихся — 1 883 пациента с коронавирусом, из них за последние сутки — 24. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные компьютерной томографии легких пациентов.

Сергей Калашников