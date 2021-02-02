Nissan показал тизер нового поколения внедорожника Pathfinder

Компания Nissan показала тизер нового поколения внедорожника Pathfinder, премьера которого состоится в 2021 году.

В видеоролике, опубликованном на официальном канале японского автопроизводителя на YouTube, показана поездка нового автомобиля по бездорожью. В конце видео продемонстрировано изображение внедорожника, публичный дебют которой запланирован на 4 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что в течение 3 ближайших лет Nissan готовит смену поколений моделей Armada, Frontier, Kicks, Note, Pathfinder, Navara, Qashqai, Rogue, Terra, X-Trail. Также марка планирует вывести на рынок новый электромобиль Ariya и спорткар семейства Z.