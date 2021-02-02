В коттеджном поселке «Березки River Village» построен многофункциональный ледовый комплекс

ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») завершила работы по строительству уникального многофункционального комплекса с собственной крытой ледовой ареной в элитном коттеджном поселке «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе.



Спортивный комплекс возведен в рамках создания максимально комфортных условий для жителей коттеджного поселка. Нестандартные размеры ледовой арены позволят не только устраивать тут групповые тренировочные сессии, но и с удовольствием наслаждаться фигурным катанием на гладком льду. Для взрослых и детей, а также для профессиональных спортсменов в комплексе предусмотрены четыре изолированные раздевалки, два зала для функциональных тренировок и прокат оборудования. Комплекс будет оснащен необходимым спортивным оборудованием и тренажерами, начнут работать кафе и магазин спортивных товаров. В скором времени спортивный комплекс откроет свои двери для жителей и гостей «Березки River Village».

«Приоритетной задачей для нас стало создание в нашем элитном коттеджном поселке “Березки River Village” многогранного пространства, позволяющего организовать насыщенный и запоминающийся досуг для каждого члена семьи фактически рядом с домом. Мы планомерно осуществляем эту цель, выводя загородную жизнь на принципиально новый уровень комфорта для наших клиентов. Теперь жителям поселка не придется преодолевать огромные даже по меркам Москвы расстояния, чтобы покататься на коньках или заняться спортом»,— отметила Екатерина Батынкова, директор департамента продаж ГК «Галс».

Фото: ГК «Галс»

Элитный коттеджный поселок «Березки River Village» сочетает в себе приватность с современной инфраструктурой, природный ландшафт — с транспортной доступностью. Для удобства жильцов в поселке создана вся необходимая развлекательная, спортивная и детская инфраструктура, которая гармонично вписана в окружение и занимает 15% огромной территории.

В 2019 году тут открылись детский сад и кампус «Горки» международной инновационной Cambridge International School, который готовит выпускников с российским государственным дипломом и дипломами Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A Level. Объекты инфраструктуры разумно разнесены: школа, детский сад, торгово-развлекательный центр, ресторан, крытый каток расположены на въезде, спа-центр и спортивный комплекс — в глубине поселка у реки.

Благоустройство территории коттеджного поселка — это также отдельный вид искусства. Обустроены многочисленные общественные зоны для досуга: прогулочные дорожки вдоль набережной реки Медвенки протяженностью более 2 км, мостики и пандусы, скамейки из природных материалов и причалы, собственный амфитеатр для проведения праздников. Маленькие жители по достоинству оценят разнообразные комплексы горок, качелей, каруселей и паутинок, а также батуты и просторный парк приключений «Четыре сезона». На территории поселка обустроены теннисные корты, беговые и велосипедные дорожки, многофункциональные зоны для активных игр с мячом, трибуны для зрителей, оборудование для настольного тенниса и блок с тренажерами. Для четвероногих друзей появились площадки с разнообразными снарядами для игр и дрессировки.

Фото: ГК «Галс»

«Березки River Village» расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Территория поселка — 60 га, более четверти территории занимают общественные пространства. В составе поселка возведена 151 частная резиденция площадью от 472 до 1640 кв. м по 18 уникальным проектам на участках от 20 до 50 соток. Участки отличаются друг от друга видовым составом насаждений для визуального разнообразия отдельных кварталов, что позволило создать оригинальные пространства с характерными чертами. Отдельное внимание уделено просторному центральному бульвару. Коттеджный поселок выбран победителем европейского конкурса European Property Awards 2017–2018 среди проектов из России в двух категориях: «Архитектура загородного коттеджного комплекса» — Multiple Residence Architecture и «Многофункциональный комплекс» — Mixed Use Development.